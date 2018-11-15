«Сухарь» Михаила Шпакова: ХК «Рязань» переиграл «Ижсталь»

СЕГОДНЯ 23:17 2018-11-15T23:22:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 15 ноября, хоккейный клуб «Рязань» провел очередную домашнюю игру в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Соперником «горожан» были «сталевары» «Ижстали».

Команда из Удмуртии переживает новый этап становления, в коллективе много молодежи, что, конечно, сказывается на результатах. После 24 игр «сталевары» расположились в нижней части турнирной таблицы. Однако сопротивления хозяевам гости оказали вполне достойное.

Судьбу противостояния решили две результативные атаки рязанцев в середине второго периода. Сначала Андрей Луговой удачно подставил клюшку под летящую шайбу, а затем Владимир Карпов мастерски реализовал выход один на один.

Третий период, по словам наставника «горожан», команда играла по счету и довела встречу до победы. Также Павел Десятков поздравил своего голкипера Михаила Шпакова с «сухим» (проведенным на ноль) матчем.

Следующую игру ХК «Рязань» проведет в субботу, 17 ноября. В город на Оке приедет «Нефтяник» из Альметьевска.