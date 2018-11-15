Впервые за много месяцев в рязанской Госавтоинспекции «нулевая» сводка
В четверг, 15 ноября, Управление ГИБДД УМВД России опубликовало сводку дорожно-транспортных происшествий за минувшие сутки.
По информации Госавтоинспекции, 14 ноября на дорогах региона не произошло ни одной аварии с пострадавшими – никто не погиб, и даже не получил травмы. Такой отчет, к сожалению, в инспекции бывает редко. Особенно в последнее время, когда из-за рано наступающей темноты в регионе стали чаще сбивать пешеходов.
Тем не менее «жестянки» есть: за сутки зарегистрировано 31 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 6849 нарушений правил дорожного движения, в том числе – два случая управления в пьяном виде.