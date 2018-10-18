В Рязани в четверг вечером погибла девушка-пешеход
ДТП произошло на улице Спортивной
Фото с места ДТП.
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В четверг, 18 октября, около десяти часов вечера в Рязани на улице Спортивной (в районе перекрестка со Старообрядческим проездом) произошло смертельное ДТП. Как стало известно «Комсомольской правде» из собственных источников, автомобиль ВАЗ-2115 сбил девушку-пешехода. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
По словам очевидцев, автомобиль врезался в бордюр и получил серьезные повреждения. Движение по улице в районе кожвендиспансера перекрыто.
Информация уточняется.
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