Расследовать причины крупного пожара в Рязани невозможно из-за очагов тления

13 Нояб. 23:01 2018-11-13T23:01:58+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала о серьезном пожаре, произошедшем 12 ноября на территории бывшего завода «Центролит».

Во вторник, 13 сентября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Рязанской области отметило, что на месте пожара до сих пор возникают очаги тления. Рядом круглосуточно находятся два пожарных расчета.

Очаги тления не дают специалистам возможности приступить к расследованию причин пожара.

Напомним, что в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Выгорела территория в 1600 квадратных метров.