Рязанка Александра Трусова выиграла IV этап Кубка России по фигурному катанию

10 Нояб. 21:21 2018-11-10T21:26:10+03:00

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Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла IV этап Кубка России 2018-2019 годов, проходивший в Казани. Спортсменка выступала в группе мастеров спорта, хотя сама пока такого звания не получила.

Соревнования фигуристок-одиночниц начались в пятницу, 9 ноября, с короткой программы. В выступлении ученицы Этери Тутберидзе из прыжков были заявлены двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Все элементы Александра отработала чисто и заняла второе место с результатом 74,53. Опередить девочку-джампера смогла только столичная соперница Алена Косторная (76,99), чье выступление судьи посчитали более техничным. На третьем месте расположилась москвичка Анастасия Губанова (68,08).

На следующий день, в субботу, девушки демонстрировали свои произвольные программы. Контент рязанки по сравнению с предыдущим выступлением в Ереване усложнился – добавился каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Спортсменка восстанавливается после болезни и постепенно усложняет свою программу перед главными стартами.

На этот раз выступление Трусовой идеальным не получилось – во время исполнения четверного лутца фигуристка упала. Однако досадная ошибка не помешала Александре получить от судей высокие оценки (157,71) и опередить соперниц по сумме баллов (232,24). Второе место заняла Алена Косторная (226,85), третье – Анастасия Губанова (211,24).

Результаты короткой программы здесь, произвольной программы - здесь.