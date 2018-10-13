2018-10-13T09:26:54+03:00
Спорт

Рязанская фигуристка Александра Трусова снова завоевала золото

14-летняя спортсменка установила новый рекорд, улучшив свое достижение в произвольной программе – 146,81 балла
Ольга ПОШЕВЕЛЯ
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После церемонии награждения (кадр из телерепортажа) Александра и Алена проехали круг почета с российским флагомПосле церемонии награждения (кадр из телерепортажа) Александра и Алена проехали круг почета с российским флагом
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В пятницу, 12 октября, Александра Трусова победила в седьмом, заключительном этапе юниорского Гран-при в Ереване. Во второй день соревнований фигуристки-одиночницы демонстрировали свою произвольную программу. Ученица Этери Тутберидзе вышла на лед под 26-м номером и откатала свой номер под музыку из фильма «Пятый элемент». «Девочка-джампер» стала первой фигуристкой в истории, которая исполнила четверной лутц – правда, с небольшой ошибкой. Помимо этого Александра чисто выполнила несколько тройных каскадов, тройной флип и два двойных акселя, получив в итоге 146,81 балла.

Спортсменка установила новый мировой рекорд в произвольной программе среди юниоров, улучшив свое же достижение на 0,11 балла. Днем ранее рязанская фигуристка заняла первое место за исполнение короткой программы, получив 74,19 балла, что на 6,44 балла больше, чем у ближайшей преследовательницы. Набрав в сумме 221 балл, Александра Трусова взошла на высшую ступень пьедестала и квалифицировалась в финал юниорского Гран-при, который состоится в Ванкувере в первых числах декабря. Второе место заняла москвичка Алена Канышева с результатом 187,55 балла, третье – Юхана Йокой (184,09) из Японии.

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