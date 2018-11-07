В Рязанской области Mazda столкнулась с автоцистерной

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-07T16:08:08+03:00

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В среду, 7 ноября, на 281-м километре федеральной трассе М5 «Урал» в Шиловском районе примерно в 14.30 произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает сайт телеканала ТКР. Автомобиль Mazda столкнулся с автоцистерной, двигавшейся в попутном направлении. После удара иномарку отбросило в ограждение дороги.

Легковая машина получила серьезные повреждения, к счастью, водитель не пострадал. Сайт телеканала уточняет, что Mazda двигалась из Сапожковского района в сторону Москвы.

Обстоятельства автоаварии уточняются.