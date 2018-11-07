Полиция разыскивает свидетелей ДТП в садоводческом товариществе Рязани

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-07T12:24:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области разыскивают очевидцев наезда на женщину-пешехода.

Авария произошла 6 сентября около полудня на территории садоводческого товарищества «Линейщик-1» в районе рязанского Куйбышевского шоссе. Сбив человека, неустановленный автомобиль скрылся с места происшествия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией до этому ДТП просят позвонить по телефонам 29-95-86 и 46-30-40 или обратиться по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, д.28 кабинет 211.