В Рязанской области 7 ноября прогнозируются туманы
Видимость на дорогах понизится до двухсот метров
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Утром в среду, 7 ноября, Главное управление МЧС по Рязанской области со ссылкой на региональный гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. Сообщается, что на территории региона в течение дня сохранится туман. Видимость на некоторых участках составит всего 200 метров.
В связи с этим спасатели напоминают, что снижение видимости на дорогах часто приводит к увеличению количества ДТП. Кроме того, в это время противопоказано выходить на улицу людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями.
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