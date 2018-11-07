2018-11-07T11:22:26+03:00
Происшествия

В Рязанской области 7 ноября прогнозируются туманы

Видимость на дорогах понизится до двухсот метров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром в среду, 7 ноября, Главное управление МЧС по Рязанской области со ссылкой на региональный гидрометцентр опубликовало метеопредупреждение. Сообщается, что на территории региона в течение дня сохранится туман. Видимость на некоторых участках составит всего 200 метров.

В связи с этим спасатели напоминают, что снижение видимости на дорогах часто приводит к увеличению количества ДТП. Кроме того, в это время противопоказано выходить на улицу людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области полицейские накрыли подпольный спиртзавод
В отношении бывшего сотрудника рязанского БТИ завели уголовное дело
Рязанским ветеранам УИС подарили «Женитьбу Бальзаминова»
Шесть банков Рязани подняли ставки по ипотеке
Гастарбайтер из Рязанской области за попытку дать взятку отделался штрафом
В рязанской глубинке на крючок попалась 10-килограммовая щука
В Рязани больше всего любят картошку, мясо и молоко
Роспотребнадзор: Каждая пятая проверенная в Рязани шаурма не соответствует нормам
Полиция разыскивает свидетелей ДТП в садоводческом товариществе Рязани
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В двух хозяйствах Рязанского района появится ГЛОНАСС
В Рязанской области Audi на встречке столкнулся с автобусом
В Рязанской области открыли еще один ФАП