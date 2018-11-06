2018-11-06T19:51:32+03:00
Общество

Двоих рязанских водителей арестовали на двое суток за тонировку автомобилей

Оба арестованных - жители Скопинского района
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Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что двоих скопинских водителей арестовали за тонировку автомобилей.

В октябре этого года сотрудники полиции остановили в Скопине автомобиль Volkswagen. Инспектор выявил, что тонировка на стеклах не соответствовала требованиям. На водителя – 24-летнего местного жителя – составили протокол об административном правонарушении. Мужчина должен был в течение суток устранить нарушение, однако делать этого не стал. Когда через несколько дней его автомобиль вновь остановил сотрудник ГИБДД, светопропускная способность стекол по-прежнему не соответствовала требованиям.

Аналогичный случай произошел с еще одним местным жителем, который управлял автомобилем Lada Priora.

Материалы по этим административным делам направили в суд – суд вынес постановление арестовать мужчин сроком на двое суток.

По данным Госавтоинспекции, в этом году излишняя тонировка стекол стала в Рязанской области причиной 22 серьезных ДТП, в которых два человека погибли и 32 получили различные травмы.

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