Следователи проверяют обстоятельства гибели рязанца, обнаруженного в одном из дворов Горрощи
Мужчину нашли повешенным
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Днем в пятницу, 2 ноября, в Рязани, во дворе дома в Горроще нашли тело повешенного мужчины. Правоохранительные органы уточняют, что погибший 1977 года рождения.
В настоящее время по факту обнаружения мертвого мужчины Железнодорожный межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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