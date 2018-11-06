2018-11-06T15:48:18+03:00
Происшествия

Следователи проверяют обстоятельства гибели рязанца, обнаруженного в одном из дворов Горрощи

Мужчину нашли повешенным
Поделиться:
Изменить размер текста:

Днем в пятницу, 2 ноября, в Рязани, во дворе дома в Горроще нашли тело повешенного мужчины. Правоохранительные органы уточняют, что погибший 1977 года рождения.

В настоящее время по факту обнаружения мертвого мужчины Железнодорожный межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24