2018-11-06T14:47:51+03:00
Общество

Вместо переноса остановки водители рязанских маршруток высаживают людей прямо на дороге

В Госавтоинспекции пообещали разобраться в ситуации
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Люди вынуждены идти несколько десятков метров по обочине.Люди вынуждены идти несколько десятков метров по обочине.Фото: Константин МОГИЛИН
Изменить размер текста:

Водители коммерческого транспорта Рязани уже нескольких дней подвергают пассажиров смертельной опасности. Дело в том, что на площади Ленина установили трибуны для празднования 100-летия училища ВДВ и привычную всем остановку общественного транспорта (в сторону площади Театральной) перенесли ближе к памятнику.

Знак остановки около памятника установили, и не видеть его водители маршруток не могли. Фото: Константин МОГИЛИН

Знак остановки около памятника установили, и не видеть его водители маршруток не могли.Фото: Константин МОГИЛИН

Фото: Константин МОГИЛИН

Однако водители маршруток и коммерческих автобусов продолжают останавливаться на старом месте, высаживая пассажиров прямо на проезжую часть. Видимо, не желая терять клиентов, пришедших на привычное место.

В итоге люди вынуждены идти несколько десятков метров по обочине, рискуя быть сбитыми проезжающими автомобилями.

При этом водители муниципального транспорта правила соблюдают и останавливаются, как и положено на временной остановке.

В пресс-службе регионального ГИБДД ситуацию назвали грубейшим нарушением правил дорожного движения и пообещали «КП»-Рязань» взять этот вопрос на контроль. А также призвали горожан сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.

Тем временем 6 ноября в Рязани проходят рейды по проверке коммерческого общественного транспорта.

Водители маршруток и коммерческих автобусов по старинке продолжают останавливаться на старом месте. Фото: Константин МОГИЛИН

Водители маршруток и коммерческих автобусов по старинке продолжают останавливаться на старом месте.Фото: Константин МОГИЛИН

Высадка пассажиров на проезжую часть - грубейшее нарушение правил дорожного движения. Фото: Константин МОГИЛИН

Высадка пассажиров на проезжую часть - грубейшее нарушение правил дорожного движения.Фото: Константин МОГИЛИН

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани прошел IV Всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Девушка-инвалид из рязанской глубинки накопила на двухкомнатную квартиру
В Рязанской области пьяный водитель на Lada Kalina опрокинулся в кювет
В Рязани выявили серьезные нарушения капремонта 9 домов
В Рязани за месяц оштрафовали 124 водителя неисправных маршруток и автобусов
Рязанцев приглашают на концерт Новых русских бабок
Столкновение мотоцикла и Audi в Рязани попало на камеру видеонаблюдения
В Рязанской области у пенсионерки украли из дома 55 тысяч рублей
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей
Неподалеку от рязанского поселка Пителино «Газель» сбила мотоциклиста
В Рязани на переходе с новым «умным» табло сбили девушку-пешехода
На рязанской дороге иномарка насмерть сбила 52-летнюю женщину
В рязанской глубинке прошел «литературный баттл»
В Рязанской области пожар уничтожил дом и унес жизнь человека
Жительница рязанского райцентра ответит за фиктивную постановку на учет мигранта
В Рязанской области семья из четырех человек попала в смертельное ДТП
Взорвавшаяся в рязанском лесу газовая магистраль восстановлена и запущена в работу
Фестиваль туристических маршрутов посетили три сотни рязанцев
Во вторник свет отключат на девяти улицах Рязани
В рязанском селе Льгово освятили купола для храма преподобного Серафима Саровского
Рязанский лучник завоевал «золото» всероссийских соревнований
ХК «Рязань» уступил лишь в серии буллитов «Торпедо» из Усть-Каменогорска
Игроком месяца в ХК «Рязань» стал вратарь
В Рязанской области в понедельник будет сухо и относительно тепло
Близ рязанской деревни Давыдово женщина погибла, попав под машину
На улице Циолковского в Рязани сбили 15-летнюю девушку