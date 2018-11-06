Вместо переноса остановки водители рязанских маршруток высаживают людей прямо на дороге

СЕГОДНЯ 14:31 2018-11-06T14:47:51+03:00

Люди вынуждены идти несколько десятков метров по обочине. Фото: Константин МОГИЛИН

В Госавтоинспекции пообещали разобраться в ситуации

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Водители коммерческого транспорта Рязани уже нескольких дней подвергают пассажиров смертельной опасности. Дело в том, что на площади Ленина установили трибуны для празднования 100-летия училища ВДВ и привычную всем остановку общественного транспорта (в сторону площади Театральной) перенесли ближе к памятнику.

Знак остановки около памятника установили, и не видеть его водители маршруток не могли.Фото: Константин МОГИЛИН

Фото: Константин МОГИЛИН

Однако водители маршруток и коммерческих автобусов продолжают останавливаться на старом месте, высаживая пассажиров прямо на проезжую часть. Видимо, не желая терять клиентов, пришедших на привычное место.

В итоге люди вынуждены идти несколько десятков метров по обочине, рискуя быть сбитыми проезжающими автомобилями.

При этом водители муниципального транспорта правила соблюдают и останавливаются, как и положено на временной остановке.

В пресс-службе регионального ГИБДД ситуацию назвали грубейшим нарушением правил дорожного движения и пообещали «КП»-Рязань» взять этот вопрос на контроль. А также призвали горожан сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.

Тем временем 6 ноября в Рязани проходят рейды по проверке коммерческого общественного транспорта.

Водители маршруток и коммерческих автобусов по старинке продолжают останавливаться на старом месте.Фото: Константин МОГИЛИН