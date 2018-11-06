В Рязани за месяц оштрафовали 124 водителя неисправных маршруток и автобусов

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-06T13:29:58+03:00

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Во вторник, 6 ноября, в Рязани пройдут рейды по проверке коммерческого общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По итогам рейдов «Автобус», прошедших с 17 по 30 октября, инспекторы осмотрели почти 2,4 тысячи автобусов и выявили 578 нарушений. За управление неисправными авто привлекли к ответственности 124 водителя. Также зафиксировали 7 фактов нарушения режима труда и отдыха водителями и 32 факта управления при отсутствии или неисправности тахографа.

Всего за 9 месяцев этого года в Рязанской области произошло 81 ДТП с участием автобусов, в результате которых 4 человека погибли и 143 получили ранения. По вине водителей автобусов произошло 54 ДТП, в которых 1 человек погиб и 89 получили травмы. К административной ответственности привлекли 110 должностных лиц, одно ИП и одно юрлицо.