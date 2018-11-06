2018-11-06T12:22:14+03:00
Общество

Рязанцев приглашают на концерт Новых русских бабок

Артисты приедут в наш город через две недели
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20 ноября в Рязанской филармонии пройдет концерт Новых русских бабок. Два талантливых актера Игорь Касилов и Сергей Чванов, известные всей стране как Матрена и Цветочек, не могут не привлечь вашего внимания!

– Поразительное вхождение в образ, естественная игра на сцене, запоминающие номера, все это делает их потрясающим юмористическим дуэтом столетия, – говорится в сообщении организаторов. – Они единственные кто решился возродить дуэт русских бабок – и не прогадали: популярность пришла с момента первого появления на сцене. Хочется наблюдать за ними, ведь каждый раз они удивляют своими харизмой и артистизмом. А какие у них частушки и песни!

Начало концерта в 19.00. Подробности и билеты здесь.

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