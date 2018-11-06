Столкновение мотоцикла и Audi в Рязани попало на камеру видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-06T12:15:14+03:00

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В понедельник, 5 ноября, около одиннадцати часов вечера в Рязани на пересечении улиц Зубковой и Советской Армии произошло ДТП с участием мотоцикла. 19-летний водитель двухколесного транспортного средства двигался по улице Зубковой, автомобиль Audi выехал на перекресток со второстепенной дороги. Произошло столкновение. После удара мотоцикл и мотоциклиста отбросило на полосу встречного движения, где в мотоцикл врезался автомобиль Renault Logan.

Запись момента аварии опубликована на калане YouTube в группе «Дороги Рязани».

Мотоциклист получил в ДТП травмы.