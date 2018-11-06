2018-11-06T11:44:37+03:00
Происшествия

Неподалеку от рязанского поселка Пителино «Газель» сбила мотоциклиста

Пострадавшего госпитализировали с переломами
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Во вторник, 6 ноября, примерно в восемь часов утра на въезде в райцентр Пителино произошло серьезное ДТП. Житель села Нестерово двигался на мотоцикле в сторону рабочего поселка, он уже проделал большую часть пути, когда сзади на него налетел автомобиль «Газель». Мотоциклист после удара потерял управление и упал.

Издательство «Пресса» сообщает, что пострадавшего с переломами на машине скорой помощи отправили в Сасовскую районную больницу.

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