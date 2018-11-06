2018-11-06T11:33:24+03:00
Происшествия

В Рязани на переходе с новым «умным» табло сбили девушку-пешехода

Водитель из Дядьково надпись, видимо, не разобрал
Мария БЛИНОВА
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ДТП произошло в темное время суток и надпись должна была быть видна хорошо. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.ДТП произошло в темное время суток и надпись должна была быть видна хорошо. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшую субботу, 3 ноября, около 20.50 на улице Цилоковского сбили пешехода, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, Land Rover наехал на14-летнюю девушку, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем был 77-летний житель села Дядьково. Пешеход обращалась за помощью врачей.

Напомним, что буквально на прошлой неделе на этом переходе установили световые табло для водителей: при выходе человека на проезжую часть появляется яркая надпись: «Внимание! Пешеход!».

Водители жалуются, что буквы на табло «расплываются» и, не зная о наличии надписи, разобрать ее можно только уже подъехав к переходу. Аналогичные табло установили также на Московском шоссе около одного из автосалонов и на улице Ленина вблизи бывшего кинотеатра «Родина».

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