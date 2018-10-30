2018-10-30T09:40:14+03:00
Общество

На улицах Рязани появились «умные» световые табло для водителей

С задачей предупредить автомобилиста о пешеходе они справляются пока с оговорками
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На расстоянии догадаться, что это за надпись, водитель может, только если уже неоднократно видел ее в этом местеНа расстоянии догадаться, что это за надпись, водитель может, только если уже неоднократно видел ее в этом местеФото: Владимир ФРОЛОВ
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В Рязани появились световые табло, предупреждающие водителей о готовящемся к переходу через дорогу человеке. Действуют они автоматически: едва пешеход оказывается у выхода на проезжую часть, на темном поле вспыхивает оранжево-красная надпись: «Внимание! Пешеход!»

Одно из таких табло расположено на улице Циолковского, у «зебры» напротив торгового дома «Купец». Место выбрано правильно: подходы к пешеходному переходу действительно плохо просматриваются. Но водители жалуются, что буквы надписи «расплываются», новичок может прочитать их лишь с близкого расстояния.

– И автоматика срабатывает не только на пешеходов, – указывают продавцы соседних торговых точек, – но и на тех, кто выходит из машин, припаркованных в трех метрах от перехода.

Два других табло расположены на улице Ленина возле бывшего кинотеатра «Родина» и на Московском шоссе у стоящих подряд автосалонов.

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