2018-11-06T09:06:35+03:00
Происшествия

В Рязанской области семья из четырех человек попала в смертельное ДТП

Водитель легкового автомобиля в результате столкновения с грузовиком скончался
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4 ноября на трассе «Каспий» в Михайловском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили - Kia и Volvo. Это произошло в 17.41 рядом с Покровским женским монастырем. В результате один человек погиб, трое – госпитализированы.

- В легковушке была семья из четырех человек. Водитель Kia от полученных травм скончался на месте, - сообщает издательство «Пресса».

Трое пассажиров Kia доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

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