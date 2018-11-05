Взорвавшаяся в рязанском лесу газовая магистраль восстановлена и запущена в работу

СЕГОДНЯ 18:02 2018-11-05T18:07:22+03:00

Даже в 37 км от места порыва людей потряхивало – вместе с землей. Фото читателя.

Топливо пошло по новым трубам спустя менее двух суток после аварии

Изменить размер текста: A A

В Путятинском районе Рязанской области на месте порыва магистрального газопровода завершены аварийно-восстановительных работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ.

Напомним, авария произошла в минувшую субботу, 3 ноября, около шести часов вечера неподалеку от села Унгор. После порыва газ загорелся: по официальным данным высота пламени достигала 15 метров.

Во время аварии никто не пострадал. По информации «КП»-Рязань» отрезок магистрали, на котором случился порыв, проходит через лес. На потребителях ЧП не сказалось – поставка голубого топлива на предприятия и в дома не прекращалась.

Однако происшедшее местные жители все же почувствовали – в буквальном смысле физически. Причем даже те, кто живет в десятках километров от места ЧП.

– Было очень страшно. Мы сидели дома, когда все дико загудело – звук такой, будто прямо над крышей самолет летит, – рассказала «Комсомолке» жительница села Кривая Лука Татьяна. – Стены дрожали. Мы выбежали на улицу – земля под ногами ходуном ходит. И зарево яркое-яркое, вспышками.

Кривая Лука, напомним, это село в Шацком районе – по прямой почти 37 км от Унгора.

Сейчас же на отрезке порыва ремонтники заменили уже 44 метра трубы. Работы завершили днем в понедельник, 5 ноября и газ вновь пошел по магистрали – трубопровод работает в штатном режиме.

Проверку по факту порыва проводит Шиловский Межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области.