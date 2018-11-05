Во вторник свет отключат на девяти улицах Рязани

СЕГОДНЯ 14:12 2018-11-05T14:12:22+03:00

Электричества не будет 6,5 часов

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 6 ноября, с 9.30 до 16.00 на ряде улиц Рязани отключат электричество. Света не будет из-за ремонта на воздушной линии, уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации.

Подачу электроэнергии отключат по адресам:

– ул. Коняева, д. с 61 по 203, д. с 32 по 140

– Московское шоссе, д. с 67 по 135

– ул. Хиринская – полностью)

– Хиринский проезд – полностью

– 1-й Усадебный проезд – полностью

– 3-й Усадебный проезд – полностью

– 4-й Усадебный проезд – полностью

– Животноводческий проезд, д. с 2 по 40

– ул. Усадебная – полностью.