2018-11-05T14:12:22+03:00
Общество

Во вторник свет отключат на девяти улицах Рязани

Электричества не будет 6,5 часов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 6 ноября, с 9.30 до 16.00 на ряде улиц Рязани отключат электричество. Света не будет из-за ремонта на воздушной линии, уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации.

Подачу электроэнергии отключат по адресам:

– ул. Коняева, д. с 61 по 203, д. с 32 по 140

– Московское шоссе, д. с 67 по 135

– ул. Хиринская – полностью)

– Хиринский проезд – полностью

– 1-й Усадебный проезд – полностью

– 3-й Усадебный проезд – полностью

– 4-й Усадебный проезд – полностью

– Животноводческий проезд, д. с 2 по 40

– ул. Усадебная – полностью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестиваль туристических маршрутов посетили три сотни рязанцев
В рязанском селе Льгово освятили купола для храма преподобного Серафима Саровского
Рязанский лучник завоевал «золото» всероссийских соревнований
ХК «Рязань» уступил лишь в серии буллитов «Торпедо» из Усть-Каменогорска
Игроком месяца в ХК «Рязань» стал вратарь
В Рязанской области в понедельник будет сухо и относительно тепло
Близ рязанской деревни Давыдово женщина погибла, попав под машину
На улице Циолковского в Рязани сбили 15-летнюю девушку
Аварийные работы на газопроводе в Рязанской области продлятся до 5 ноября
ФК «Рязань» потерпел третье поражение от московского «Торпедо» в текущем сезоне
Пожаром на магистральном газопроводе занялись следователи СКР по Рязанской области
В Рязанской области загорелся магистральный газопровод
На дороге Рязань – Спас-Клепики столкнулись два легковых автомобиля
В Рязанском грузовом порту вновь произошел пожар
В одном из рязанских баров парень во время ссоры угрожал женщине пистолетом
В Рязани за вечер на двух пожарах погибли два человека
Форвард «Рязани-ВДВ» решила завершить свою карьеру в национальной команде
В Рязани из-за демонстрации 7 ноября перекроют центр города
ХК «Рязань» выиграл на выезде у карагандинской «Сарыарки»
В Рязанской области с поличным поймали «черных лесорубов» в дубовой роще
Разыскиваются очевидцы наезда на рязанца сильно пьяным водителем
В День народного единства Рязанский кремль приглашает на Ночь искусств
В длинные выходные рязанские МФЦ и пункты КВЦ поменяют режим работы
Рязанцев приглашают на «Шоу иллюзионистов XXI века»
В Рязанской области в субботу будет до +9
В уикенд рязанских водителей ждут антиалкогольные рейды
Экс-директор рязанской «Автоколонны №1310» избежал колонии
В Захаровском районе обнаружили рязанского «Хатико»