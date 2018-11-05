Во вторник свет отключат на девяти улицах Рязани
Электричества не будет 6,5 часов
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Во вторник, 6 ноября, с 9.30 до 16.00 на ряде улиц Рязани отключат электричество. Света не будет из-за ремонта на воздушной линии, уточняют в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадминистрации.
Подачу электроэнергии отключат по адресам:
– ул. Коняева, д. с 61 по 203, д. с 32 по 140
– Московское шоссе, д. с 67 по 135
– ул. Хиринская – полностью)
– Хиринский проезд – полностью
– 1-й Усадебный проезд – полностью
– 3-й Усадебный проезд – полностью
– 4-й Усадебный проезд – полностью
– Животноводческий проезд, д. с 2 по 40
– ул. Усадебная – полностью.