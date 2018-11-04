Игроком месяца в ХК «Рязань» стал вратарь

СЕГОДНЯ 17:58 2018-11-04T17:58:37+03:00

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Вратарь Петр Кочетков признан лучшим игроком хоккейной «Рязани» в октябре. За него проголосовали 57,78% болельщицкого сообщества, сообщает клубная пресс-служба.

19-летний спортсмен командирован в стан «бело-синих» клубом-партнером из КХЛ – ХК «Сочи». За «Рязань» он успел принять участие в 11 встречах, отражая 93,6% бросков и действуя с коэффициентом надежности 1,89 (14 и 19 места в ВХЛ соответственно).

Вторым в опросе, как и месяцем ранее, с результатом 35,56% голосов стал форвард Иван Иванов, а третьим – его коллега по амплуа Дмитрий Воробьев (4,44%). Сентябрьский «приз симпатий» достался игроку атаки Владимиру Карпову.