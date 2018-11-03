2018-11-03T22:37:36+03:00
Спорт

ФК «Рязань» потерпел третье поражение от московского «Торпедо» в текущем сезоне

На этот раз «горожане» уступили «автозаводцам» в матче второго круга первенства России по футболу
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В субботу, 3 ноября, ФК «Рязань» провел очередной домашний матч в рамках первенства России по футболу. Эта встреча стала третьей в нынешнем сезоне между «горожанами» и «автозаводцами». «Торпедо» оказалось сильнее 1:0 в домашнем поединке первого круга, а затем разгромило рязанскую дружину 3:0 на ее поле в рамках кубковой встречи.

Увы, взять реванш рязанцам не удалось и на это раз.

В середине второго тайма Артур Галоян и Никита Кашаев с разницей в девять минут забили два мяча в ворота хозяев. Игра завершилась со счетом 0:2. Отметим, что после 16 туров «автозаводцы» уверенно возглавляют турнирную таблицу зоны «Центр» Второго дивизиона. «Рязань» идет на седьмом месте.

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