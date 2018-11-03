2018-11-03T18:10:09+03:00
Происшествия

На дороге Рязань – Спас-Клепики столкнулись два легковых автомобиля

Транспортные средства получили серьезные повреждения
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.Фото: Павел АВЕРИН
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В субботу, 3 ноября, около трех часов дня на трассе Рязань - Спас-Клепики столкнулись Lada Largus и Kia Spektra. Авария произошла на перекрестке с дорогой, идущей к поселку Солотча.

Lada двигалась со стороны Спас-Клепиков по главной дороге, Kia выехала на перекресток со второстепенной дороги. Транспортные средства получили серьезные повреждения. Люди, к счастью, не пострадали.

- Я, честно говоря, думал, он меня видит, - прокомментировал аварию водитель Lada Largus. – А оказалось, что не заметил. Скорость была не большая – порядка шестидесяти километров в час.

Второй водитель признал свою вину:

- Да, что тут комментировать. Выехал на перекресток, не заметил.

Фото с места ДТП. Фото: Павел АВЕРИН

Фото с места ДТП.Фото: Павел АВЕРИН

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