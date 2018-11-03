В Рязанском грузовом порту вновь произошел пожар
Огонь повредил два речных буксира
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В пятницу, 2 ноября, в 12.04 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Рязанском грузовом порту, который расположен в Борковском затоне на Оке. Огонь повредил два буксира. Обошлось без пострадавших. На ликвидацию ЧП выезжали два пожарных автомобиля и восемь человек личного состава Государственной противопожарной службы и Центральной спасательной станции.
Напомним, что этой осенью – 30 сентября – там же в порту горел речной тягач. Тогда ожоги рук получил мужчина 1976 года рождения – он был госпитализирован.
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