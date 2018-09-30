Человека, пострадавшего на пожаре в речном порту, госпитализировали
Огнем повреждены моторный отсек и часть палубы судна
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.
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Появились некоторые подробности пожара на речном тягаче, который произошел утром 30 сентября в Рязани. Ранее было известно, что в результате этого инцидента пострадал человек.
- Мужчина 1976 года рождения госпитализирован с ожогами рук. Огнем поврежден моторный отсек и часть палубы, - сообщил «Комсомольской правде» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области Дмитрий Гавриков.
Судно загорелось, когда стояло в порту. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.
Напомним, к ликвидации пожара привлеклись 16 огнеборцев.