В Рязани загорелся речной тягач – есть пострадавший

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-30T15:32:53+03:00

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30 сентября в Рязани загорелся речной тягач. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС, произошло это в районе поселка Борки.

Информация об инциденте поступила в 9.23. На вызов выезжали 16 человек личного состава противопожарной службы на 4 спецавтомобилях.

Известно, что в результате пожара пострадал 1 человек, насколько тяжело – пока не сообщается.