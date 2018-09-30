2018-09-30T15:32:53+03:00
Происшествия

В Рязани загорелся речной тягач – есть пострадавший

Инцидент произошел в районе Борок
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30 сентября в Рязани загорелся речной тягач. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС, произошло это в районе поселка Борки.

Информация об инциденте поступила в 9.23. На вызов выезжали 16 человек личного состава противопожарной службы на 4 спецавтомобилях.

Известно, что в результате пожара пострадал 1 человек, насколько тяжело – пока не сообщается.

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

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