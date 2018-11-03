В Рязани за вечер на двух пожарах погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-03T11:10:12+03:00

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В пятницу вечером, 2 ноября, в 20.29 на пульт дежурного поступила информация о пожаре в частном деревянном доме на Мервинском проезде в Рязани. На пожар выезжал один пожарный автомобиль и четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы. При разборе завалов на месте ЧП был обнаружен труп.

Через полтора часа в 22.00 тревожный сигнал поступил из микрорайона Песочня. На улице Сережина Гора вспыхнул двухэтажный кирпичный дом. В тушении пожара были задействованы пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава. В сгоревшем доме обнаружили тело мужчины.