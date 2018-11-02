В длинные выходные рязанские МФЦ и пункты КВЦ поменяют режим работы

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-02T16:05:46+03:00

К обычному графику отделения вернутся во вторник

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Центры «Мои документы» в ближайшие праздничные дни поменяют режим работы, сообщает пресс-служба МФЦ Рязанской области.

График:

– 3 ноября: в Рязани отделения работают с 9:00 до 15:00, в районах области – с 9:00 до 12:00.

– 4 и 5 ноября – выходные дни

– с 6 ноября все центры «Мои Документы» возобновят работу в обычном режиме.

Кстати, напомним, что в конце октября в МФЦ, расположенном в Рязани на ул. Каширина, д.1, можно получить загранпаспорт нового образца. Чтобы подать заявление, необходимо записаться заранее – лично, либо по телефону.

Пункты приема платежей КВЦ в ближайшие дни также поменяют график работы:

– 3 ноября – обычные режим работы

– 4 и 5 ноября – выходные дни.