В длинные выходные рязанские МФЦ и пункты КВЦ поменяют режим работы
Центры «Мои документы» в ближайшие праздничные дни поменяют режим работы, сообщает пресс-служба МФЦ Рязанской области.
График:
– 3 ноября: в Рязани отделения работают с 9:00 до 15:00, в районах области – с 9:00 до 12:00.
– 4 и 5 ноября – выходные дни
– с 6 ноября все центры «Мои Документы» возобновят работу в обычном режиме.
Кстати, напомним, что в конце октября в МФЦ, расположенном в Рязани на ул. Каширина, д.1, можно получить загранпаспорт нового образца. Чтобы подать заявление, необходимо записаться заранее – лично, либо по телефону.
Пункты приема платежей КВЦ в ближайшие дни также поменяют график работы:
– 3 ноября – обычные режим работы
– 4 и 5 ноября – выходные дни.