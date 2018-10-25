МФЦ в центре Рязани начал прием документов на загранпаспорт нового образца
С населением будут работать сотрудники соответствующего отдела полиции
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С 23 октября в территориальном отделе МФЦ по Железнодорожному району начался прием желающих оформить загранпаспорт нового образца. Отделение расположено на улице Каширина, д. 1, напоминает пресс-служба МФЦ. Прием ведут сотрудники УВМ УМВД России по Рязанской области.
Для встречи со специалистами необходимо записаться заранее. Сделать это можно лично в отделе МФЦ или по телефону: +7 (4912) 97-10-40.
Прием по предварительной записи ведут по следующему графику:
– вторник с 10:00 до 13:00
– среда с 9:30 до 12:30
– пятница с 9:30 до 12:30.