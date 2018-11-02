Рязанцев приглашают на «Шоу иллюзионистов XXI века»

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-02T14:50:37+03:00

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16 ноября в Муниципальном культурном центре Рязани пройдет «Шоу иллюзионистов XXI века» – это завораживающая программа с участием финалистов «Минуты славы», проекта «Удиви меня» и других популярных шоу.

– Лучшие из лучших убедят вас в том, что законы природы можно обойти, а реальность гораздо загадочнее, чем вы привыкли думать. Зрители увидят номера, демонстрирующие впечатляющую ловкость рук, услышат предсказания, станут свидетелями чтения мыслей. В программу вошли номера легендарных иллюзионистов Гудини и Копперфильда, – говорится в сообщении организаторов.

Гвоздем программы станет выступление Дмитрия Вольного – одного из самых известных иллюзионистов страны. Он участвовал в разработке магических эффектов для многих сценических выступлений российских знаменитостей. В числе его работ – спецэффекты для перфоманса на официальном приеме олимпийских гостей в 2014 году в Сочи. Дмитрий участвовал в грандиозных зарубежных мероприятиях: открытии недель моды, аукционных домов.

Вольный-менталист, он работает с мыслями людей: читает мысли, угадывает пин-коды, предсказывает будущее. Но этим его программы не ограничиваются: номер с голубями в стиле «рок» стал одним из самых востребованных по всей стране и за ее пределами.

Также в репертуаре Дмитрия — иллюзии, номера с денежными купюрами, «русская рулетка», левитация. Его шоу не только шокируют своей необъяснимостью, но и производят завораживающее впечатление визуальным оформлением в стиле Лас-Вегаса.

Начало шоу в 18.00. Подробности и билеты здесь.

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На правах рекламы.