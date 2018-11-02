2018-11-02T13:00:04+03:00
Недвижимость

В Рязани снизили подачу тепла из-за ремонтных работ РМПТС

Продлиться это должно до вечера пятницы, 2 ноября
Антон КОНОВАЛОВ
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Из-за ремонтных работ «Теплосетей» в Рязани по ряду адресов снижена подача тепла в жилые дома и другие объекты системы отопления города. Жалобы поступили из Советского и Октябрьского районов города.

Как комментирует пресс-служба администрации Рязани, из-за подключения участка трубопровода на Куйбышевском шоссе пришлось слить теплоноситель, но в скором времени температурный режим будет восстановлен.

По информации «Комсомолки», по инициативе МУП «РМПТС» было снижено давление на всех тепломагистралях, а одна из них из-за продолжающихся ремонтных работ (завершить их планируется до 20.00) перекрыта.

Напомним, на реконструкцию и ремонт теплосетевого хозяйства в Рязани в течении 5 лет (начиная с 2018-го) выделяется 1 миллиард рублей. Собираемость платежей за отопление и ГВС стабильно превышает 97%. При этом «Теплосети» должны различным контрагентам почти 1,2 миллиарда рублей, и эта сумма из года в год почти не меняется.

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