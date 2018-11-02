Волонтеры починили крышу на территории комплекса Рязанского кремля

СЕГОДНЯ 12:17 2018-11-02T12:19:00+03:00

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1 ноября на территории Рязанского кремля отремонтировали протекающую кровлю одного из исторических зданий. Работы по адресу: Рязанский кремль, строение № 9 провели за свой счет члены Рязанского отделения ВООПИК, сообщается на странице общества в соцсети «ВКонтакте».

Забота именно об этом здании возникла у волонтеров не случайно. В советские годы по этому адресу располагалось областное отделение ВООПИК. Но в 90-х организация покинула эти стены, и здание начало медленно разрушаться, вплоть до того, что несколько лет назад сорвало кровлю с северного ската. С согласия пользователя здания волонтеры восстановили поврежденную крышу.

- История здания интересна и полна неразгаданных тайн. Есть информация, что в древности в глубоких сводчатых подвалах из белого камня была пыточная Переяславля-Рязанского, где работал палач. По документам история здания прослеживается с 1693 года, - рассказали члены ВООПИК.

Фото: рязанское отделение ВООПИК.