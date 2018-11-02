На дороге Рязань - Касимов произошло смертельное ДТП
33-летний водитель иномарки погиб на месте происшествия
Фото с места ДТП.
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В четверг, 1 ноября, примерно в 10.50 на автодороге Рязань-Касимов неподалеку от деревни Оськино (Клепиковский район) произошло смертельное ДТП. Водитель внедорожника Great Wall двигаясь со стороны Касимова по неустановленным причинам выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с внедорожником SsangYong. От удара первая иномарка съехала в кювет и перевернулась. Издательство «Пресса» сообщает, что 33-летний водитель Great Wall скончался на месте.
ГИБДД проводит по данному происшествию проверку.
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