В Рязани найдена подпольная аптека
Рязанская полиция совместно с Росздравнадзором провела операцию «Пангея», проверив 206 торгующих лекарствами организаций. Одна из них - в областном центре - работала подпольно.
- Согласно выписке ЕГРЮЛ, организация прекратила свою деятельность в начале января 2017 года. Аптечный пункт не имел лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Там без рецепта врача продавали кодеиносодержащие препараты. Также в наличии имелись медикаменты, подлинность которых у экспертов вызвала сомнения. Посетителям могли отпускать товар без упаковки, даже по 1 таблетке.
Аптека работала преимущественно вечером и ночью. Провизор официально трудоустроен не был.
Всего же проверки помогли выявить 38 нарушений. На провинившихся составлены административные протоколы.
Рязань Полиция провела массовые проверки аптек.