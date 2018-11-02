В Рязани найдена подпольная аптека

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-02T11:13:04+03:00

Официально она закрылась в январе 2017 года

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Рязанская полиция совместно с Росздравнадзором провела операцию «Пангея», проверив 206 торгующих лекарствами организаций. Одна из них - в областном центре - работала подпольно.

- Согласно выписке ЕГРЮЛ, организация прекратила свою деятельность в начале января 2017 года. Аптечный пункт не имел лицензии на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Там без рецепта врача продавали кодеиносодержащие препараты. Также в наличии имелись медикаменты, подлинность которых у экспертов вызвала сомнения. Посетителям могли отпускать товар без упаковки, даже по 1 таблетке.

Аптека работала преимущественно вечером и ночью. Провизор официально трудоустроен не был.

Всего же проверки помогли выявить 38 нарушений. На провинившихся составлены административные протоколы.