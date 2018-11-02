Рязанский поисково-спасательный отряд «Мещера» набирает волонтеров для обучения

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-02T08:50:27+03:00

Сейчас в поисково-спасательном отряде «Мещера 25 опытных волонтеров. Но нужно их куда больше. Фото: vk.com/pso_meschera

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Поисково-спасательный отряд «Мещера» приглашает волонтеров на теоретические и практические курсы по поиску людей. Лекции по топографии и ориентированию проходят каждую неделю в учебном центре отряда. После занятий добровольцы смогут приступить к поиску.

– При работе в лесу необходима помощь тех, кто обладает необходимыми знаниями, – говорит руководитель ПСО «Мещера» Алексей Шуйчиков. – Волонтеры должны, прежде всего, трезво оценивать обстановку, иметь представление о том, что такое лес и как в нем выжить, чтобы самим не стать потерявшимися.

Сейчас в отряде 25 опытных подготовленных поисковиков, которые и передают свои знания новичкам. За время обучения волонтеры узнают правила проведения и организации поисковых мероприятий, учатся работать с картами, определять координаты по GPS-навигаторам.

Записаться на курсы можно по телефонам: +7(996)616-66-91 – Алексей и +7(920)989-71-05 – Римма. Сделать это можно и в группе отряда «Мещера».