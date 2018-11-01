Директор рязанского предприятия «Детское питание» остался под стражей

СЕГОДНЯ 19:19 2018-11-01T19:22:42+03:00

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1 ноября в Рязанском областном суде была рассмотрена апелляция директора муниципального предприятия «Детское питание» Александра Дворецкого, которому Советский районный суд 25 октября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Областной суд оставил решение районного без изменения. Фигурант уголовного дела остьанется в СИЗО по меньшей мере до середины декабря. Дворецкого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Он был задержан при получении 1 миллиона 100 тысяч рублей. По версии следствия, взятка была связана с заключением договора поставки продовольствия.