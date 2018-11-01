В Рязани рекомендовали разрешить строительство трех многоэтажек

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-01T12:14:41+03:00

Они появятся на месте старых бараков в районе улицы Грибоедова

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Комиссия по землепользованию и застройке по итогам публичных слушаний одобрила проект строительства трех многоэтажек в границах улиц Грибоедова, Либкнехта, Подгорной и Есенина. Согласно заключению, опубликованному 1 ноября, главе администрации Рязани рекомендовали утвердить документацию.

Развитием застроенной территории, где ныне располагаются шесть старых бараков, займется ООО «Строй-Профи». Компания, напомним, намерена возвести на их месте два дома высотой 3-5 и один – 4-9 этажей.

С самим проектом можно ознакомиться на сайте администрации.