В Рязани рекомендовали разрешить строительство трех многоэтажек
Они появятся на месте старых бараков в районе улицы Грибоедова
Фото: материалы проекта.
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Комиссия по землепользованию и застройке по итогам публичных слушаний одобрила проект строительства трех многоэтажек в границах улиц Грибоедова, Либкнехта, Подгорной и Есенина. Согласно заключению, опубликованному 1 ноября, главе администрации Рязани рекомендовали утвердить документацию.
Развитием застроенной территории, где ныне располагаются шесть старых бараков, займется ООО «Строй-Профи». Компания, напомним, намерена возвести на их месте два дома высотой 3-5 и один – 4-9 этажей.
С самим проектом можно ознакомиться на сайте администрации.