На улице Грибоедова в Рязани вместо шести жилых домов хотят построить три

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-01T18:34:45+03:00

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Администрация Рязани опубликовала проект планировки территории, который предполагает строительство трех жилых домов в границах улиц Грибоедова, Либкнехта, Подгорной и Есенина.

На участках, где ныне располагаются шесть двухэтажек 1918-1956 годов, могут появиться две новостройки высотой по 3-5 и одна – 4-9 этажей

Публичные слушания по этому вопросу состоятся 23 октября в 18.00 по адресу: улица Введенская, дом 107, кабинет 219. Там же в с 9.00 до 18.00 работает экспозиция проекта, принимаются замечания и предложения.