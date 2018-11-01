Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-01T12:05:37+03:00

В 2017 году УРАЛСИБ занял 4 место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных клиентам сегмента МСБ

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Банк УРАЛСИБ награжден дипломом за динамику роста кредитования малых и средних предприятий (МСП). Церемония награждения банков и финансовых организаций, работающих с МСП, состоялась в рамках II ежегодного форума «МСБ и финансовый сектор. Кредитование, технологии, сервис», который прошел в Москве 24 октября 2018 года. Организаторами форума выступили деловой журнал «Банковское обозрение» и аналитическое агентство «БизнесДром».

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства. По итогам 2017 года, банк занял 9 место в рейтинге банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, согласно исследованию рейтингового агентства Эксперт РА. Также, по данным исследования, банк УРАЛСИБ занял 4 место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных клиентам сегмента МСБ в 2017 году.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. В октябре текущего года банк запустил новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн». С марта 2017 года функционирует образовательный проект Университет бизнеса банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса в режиме онлайн. А бизнес-плейс банка УРАЛСИБ призван помочь предпринимателям эффективно развивать собственное дело. На площадке можно оставить заявку на онлайн-кассу, сайт для бизнеса, юридическую поддержку, подключить интернет-бухгалтерию и другие услуги.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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