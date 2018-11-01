В центре Рязани плотность застройки хотят увеличить вдвое

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-01T11:13:29+03:00

Первый участок это 3098 квадратных метров, то есть более 30 соток

Речь идет о двух участках, и оба находятся в самом сердце города

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В конце ноября в Рязани состоятся публичные слушания по изменению установленных предельных параметров для строительства – речь идет о двух участках. С такой просьбой к городским властям обратилась строительная компания ООО «Адамант». Официально информация о слушаниях опубликована 1 ноября в газете «Рязанские ведомости».

Один из участков расположен на улице Радищева, около Городского, или Наташкиного парка. А точнее – напротив Аллеи путешественников.

Совсем недавно компания «Адамант» привела в порядок два расположенных здесь старых здания – дома № 41 и № 43. Все помещения в них, согласно информации, указанной на сайте застройщика, уже распроданы.

Теперь же компания просит разрешить увеличить плотность застройки для участка в 3 тысячи кв. метров, расположенного за этими двумя зданиями – с 8 500 кв. м/га до 14 000 кв. м/га.

Еще для одного куска земли, но уже чуть побольше, та же компания просит увеличить плотность застройки более чем в два раза – с 8 500 кв. м/га до 19 000 кв. м/га. Этот участок расположен впритык к первому и привязан уже к улице Горького – здесь, на месте снесенных домов, сейчас идут строительные работы.

Второй участок занимает площадь более 34 соток

Судя по этим запросам, застройщик планирует возвести здесь очередные многоэтажки.

Публичные слушания по обоим по проектам назначены на 27 ноября и состоятся по адресу: ул. Введенская, д. 107, каб. 219. Начало в 18.30.