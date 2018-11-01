2018-11-01T11:13:29+03:00
Недвижимость

В центре Рязани плотность застройки хотят увеличить вдвое

Речь идет о двух участках, и оба находятся в самом сердце города
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Первый участок это 3098 квадратных метров, то есть более 30 сотокПервый участок это 3098 квадратных метров, то есть более 30 соток
Изменить размер текста:

В конце ноября в Рязани состоятся публичные слушания по изменению установленных предельных параметров для строительства – речь идет о двух участках. С такой просьбой к городским властям обратилась строительная компания ООО «Адамант». Официально информация о слушаниях опубликована 1 ноября в газете «Рязанские ведомости».

Один из участков расположен на улице Радищева, около Городского, или Наташкиного парка. А точнее – напротив Аллеи путешественников.

Совсем недавно компания «Адамант» привела в порядок два расположенных здесь старых здания – дома № 41 и № 43. Все помещения в них, согласно информации, указанной на сайте застройщика, уже распроданы.

Теперь же компания просит разрешить увеличить плотность застройки для участка в 3 тысячи кв. метров, расположенного за этими двумя зданиями – с 8 500 кв. м/га до 14 000 кв. м/га.

Еще для одного куска земли, но уже чуть побольше, та же компания просит увеличить плотность застройки более чем в два раза – с 8 500 кв. м/га до 19 000 кв. м/га. Этот участок расположен впритык к первому и привязан уже к улице Горького – здесь, на месте снесенных домов, сейчас идут строительные работы.

Второй участок занимает площадь более 34 соток

Второй участок занимает площадь более 34 соток

Судя по этим запросам, застройщик планирует возвести здесь очередные многоэтажки.

Публичные слушания по обоим по проектам назначены на 27 ноября и состоятся по адресу: ул. Введенская, д. 107, каб. 219. Начало в 18.30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РЖД: две электрички на маршруте Рязань-Ряжск отменили до 7 ноября
В Рязани рекомендовали разрешить строительство трех многоэтажек
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
Участковый из Рязани Андрей Мысев: «Когда поступал на службу, кадровики шутили, что самолетов пока в полиции нет»
Во всей Рязанской области активно торгуют фальсификатом
На рязанской дороге насмерть сбили 48-летнего мужчину
Рязанские мастера джиу-джитсу успешно выступили на Первенстве Европы
Рязанский вор вызвал к месту преступления такси
Рязанский аэропорт «Протасово» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Рязанцев приглашают на концерт группы «Мельница»
Комиссия отвергла проект строительства пятиэтажки в центре Рязани
В Рязани оштрафовали предприятие на три миллиона за торговлю «левым» алкоголем