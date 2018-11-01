2018-11-01T09:32:10+03:00
Общество

Рязанский аэропорт «Протасово» оштрафовали на 100 тысяч рублей

Транспортная прокуратура нашла нарушения в сфере обращения с отходами
Антон КОНОВАЛОВ
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Рязанская транспортная прокуратура оштрафовала областной аэропорт «Протасово» на 100 тысяч рублей. Причина – нарушения в сфере обращения с отходами.

- Учреждением не организованы условия сбора и накопления отходов в соответствии с обязательными требованиями СанПиН, не заключен договор на транспортировку твердых коммунальных отходов, не назначено ответственное лицо, - говорится в релизе.

Директор аэропорта, рассмотрев внесенное по результатам проверки представление, дисциплинарно наказал двух лиц.

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