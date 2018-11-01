Рязанцев приглашают на концерт группы «Мельница»

СЕГОДНЯ 09:20 2018-11-01T09:21:04+03:00

В наш город артисты приедут с программой «Альхимейра. Лучшее»

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Этой осенью группа «Мельница» представит новую концертную программу – «Альхимейра. Лучшее». В рязанском МКЦ артисты выступят уже через две недели – 15 ноября.

Это завершающий аккорд истории, в которой «Мельница» жила последние пять лет. В новом шоу сосредоточено все самое лучшее из мира вселенной «Альхимейра»: в программу вошли любимые слушателями песни группы.

– Аудиторию ждет тщательное выверенная музыкальная драматургия, мощный звук, фантастический свет, а самое главное – неизменная любовь, с которой мы отдаемся своему творчеству и которой без остатка делимся с поклонниками,– говорит Хелависа.

«Мельница» – российская фолк-рок-группа из Москвы, играет акустическую и электроакустическую музыку. Инструменты: ирландская арфа, флейта и другие духовые, акустическая гитара, электрогитара, барабаны, бас-гитара. Музыкальное направление, в котором работает группа, принято относить к фолк-року, однако в числе творческих ориентиров музыкантов неизменно оказываются: Led Zeppelin, Pink Floyd, U2 и другие.

В своих песнях основной автор группы, Наталья О’Шей, лингвист по образованию, опирается на широкую палитру образов всей индоевропейской мифологии и традиции классической русской поэзии.

Начало концерта в 19.00. Подробности и билеты здесь.

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