2018-10-31T13:12:21+03:00
Происшествия

В Рязани в восьмой раз задержали карманника, обчищавшего в транспорте сумочки

Мужчина попался полицейским после очередной кражи
Константин МОГИЛИН
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Полицейские задержали карманника-рецидивиста причастного как минимум к двум кражам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть независимо друг от друга обратились две 30 и 40-летние женщины. Обе сообщили, что лишились кошельков, когда ехали в общественном транспорте. Причем, кроме денег и карт, из сумочек больше ничего не пропало. Суммарно у дам похитили 7 тысяч рублей.

Во время проверки камер видеонаблюдения, установленных рядом с остановками общественного транспорта, правоохранители увидели знакомого им 53-летнего рязанца. Мужчина уже 7 раз привлекался за карманные кражи, поэтому появление его на записях с камер не показалось им странным.

И действительно на одной из банковских карт выброшенной злоумышленником рядом с остановкой, полицейские обнаружили его след. Подозреваемого разыскали и задержали возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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