В первые дни ноября на ряде улиц Рязани отключат электричество
В ближайшие дни связи с ремонтными работами на воздушной линии на ряде улиц Рязани временно отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации.
1 ноября с 9.30 до 16.00 света не будет по адресам:
– 1-й проезд Коняева
– 2-й проезд Коняева
– 3-й проезд Коняева
– 4-й проезд Коняева
– 5-й проезд Коняева
– ул. Центральная, д. с 1 по 22
– 1-й Центральный проезд, д. с 1 по 27
– ул. 2-й Центральный проезд, д. с 1 по 20
– ул. Коняева, д. с 1 по 59
– ул. Московское шоссе, д. 83 и д. 85.
2 ноября с 9.30 до 14.30 электричество отключат по адресам:
– ул. Ясеневая, д. 8, д. 9, д. 10 и д. 12
– ул. Урожайная, д. с 21 по 45
– ул. Аллейная, д. 1, д. 1а, д. 7, д. 7а, д. 9, д. 11, д. 16, д. 18, д. 22, д. 24, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34 и д. 64
– 1-й Аллейный проезд
– 2-й Аллейный проезд
– 3-й Аллейный проезд
– 4-й Аллейный проезд
– 5-й Аллейный проезд
– 6-й Аллейный проезд
– 7-й Аллейный проезд.