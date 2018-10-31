В первые дни ноября на ряде улиц Рязани отключат электричество

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-31T11:34:49+03:00

Света не будет во время ремонта на воздушных линиях

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В ближайшие дни связи с ремонтными работами на воздушной линии на ряде улиц Рязани временно отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба горадминистрации.

1 ноября с 9.30 до 16.00 света не будет по адресам:

– 1-й проезд Коняева

– 2-й проезд Коняева

– 3-й проезд Коняева

– 4-й проезд Коняева

– 5-й проезд Коняева

– ул. Центральная, д. с 1 по 22

– 1-й Центральный проезд, д. с 1 по 27

– ул. 2-й Центральный проезд, д. с 1 по 20

– ул. Коняева, д. с 1 по 59

– ул. Московское шоссе, д. 83 и д. 85.

2 ноября с 9.30 до 14.30 электричество отключат по адресам:

– ул. Ясеневая, д. 8, д. 9, д. 10 и д. 12

– ул. Урожайная, д. с 21 по 45

– ул. Аллейная, д. 1, д. 1а, д. 7, д. 7а, д. 9, д. 11, д. 16, д. 18, д. 22, д. 24, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34 и д. 64

– 1-й Аллейный проезд

– 2-й Аллейный проезд

– 3-й Аллейный проезд

– 4-й Аллейный проезд

– 5-й Аллейный проезд

– 6-й Аллейный проезд

– 7-й Аллейный проезд.