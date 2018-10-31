На время длинных выходных рязанская почта поменяет график работы

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-31T09:34:30+03:00

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С 3 по 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы отделений Почты России.

Накануне праздника, 3 ноября, почтовые отделения будут работать по своему графику, но на один час меньше. Рязанский почтамт – на улице Почтовой – в этот день будет работать с 9:00 до 17:00.

4 ноября для всех отделений почтовой связи выходной. Доставки почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемки писем из почтовых ящиков не будет.

5 ноября все почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, Рязанский почтамт откроется в 9:00 и закроется в 18:00.

Во вторник, 6 ноября, отделения почтовой связи начнут работать в обычном режиме.