На время длинных выходных рязанская почта поменяет график работы
С 3 по 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы отделений Почты России.
Накануне праздника, 3 ноября, почтовые отделения будут работать по своему графику, но на один час меньше. Рязанский почтамт – на улице Почтовой – в этот день будет работать с 9:00 до 17:00.
4 ноября для всех отделений почтовой связи выходной. Доставки почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемки писем из почтовых ящиков не будет.
5 ноября все почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, Рязанский почтамт откроется в 9:00 и закроется в 18:00.
Во вторник, 6 ноября, отделения почтовой связи начнут работать в обычном режиме.