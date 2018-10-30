Суд оштрафовал администрацию Рязани за нарушения, допущенные при благоустройстве площади Ленина

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-30T18:19:04+03:00

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Во вторник, 30 октября, в Октябрьском районном суде Рязани было рассмотрено административное дело о нарушениях, допущенных при благоустройстве площади Ленина. В качестве ответчика перед Фемидой предстало управление благоустройства администрации города Рязани.

Летом этого года управление благоустройства выступило заказчиком реконструкции площади Ленина. По каким-то причинам работы в историческом центре города не согласовали с инспекцией по охране памятников и не допустили на стройплощадку специалистов-археологов. В результате культурный слой, представляющий большую ценность для изучения истории города на Оке, был полностью уничтожен.

Суд признал управление благоустройства виновным, но с учетом смягчающих обстоятельств и имущественного положения организации назначил наказание в виде штрафа всего в 100 000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.