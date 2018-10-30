День жестянщика на рязанской дороге обернулся вылетом на встречку и тяжелыми травмами

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-30T18:01:14+03:00

В одно ДТП попали сразу три легковушки

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Днем во вторник, 30 октября, на дороге Рязань-Ряжск произошло ДТП. Авария случилась в Кораблинском районе – между деревней Приянки и поворотом на село Кипчаково, сообщает издательство «Пресса».

Автомобиль KIA, водитель которого еще не сменил летнюю резину, врезался во впереди идущий ВАЗ-21053. От удара отечественную легковушку развернуло и выбросило на встречку – здесь в бок машины врезался ехавший по своей полосе ВАЗ-21074.

Удар пришелся на пассажирское место, на котором сидела женщина 1963 года рождения. С тяжелыми травмами она доставлена в районную больницу.

По информации ОГИБДД МО МВД «Кораблинский», все водители были трезвы.