2018-10-30T15:13:34+03:00
Общество

Рязанская ГИБДД призвала автолюбителей сменить «лето» на «зиму»

Водителям рекомендовали соблюдать безопасную скорость и дистанцию
Анастасия КУДРЯШОВА
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Во вторник, 30 ноября, рязанская ГИБДД обратилась к рязанским автомобилистам с призывом поспешить со сменой летних шин на зимние. Об этом сообщается на сайте дорожной полиции.

Утро вторника застало многих рязанских водителей врасплох - дороги покрылись первым снегом, а большинство еще не успели установить на авто зимние покрышки. Инспекторы рекомендовали соблюдать безопасную скорость и дистанцию, воздержаться от резких маневров, а перед «зеброй» снижать скорость.

- Ездить на летних комплектах шин в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается, что может привести к возникновению заноса и другим неприятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков крайне сложно, - отметили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 30 октября в Рязанской области выпал мокрый снег, а столбики термометров опустились до минусовых отметок. Как сообщили в пресс-службе Упрдор Москва-Волгоград, на федеральных трассах, проходящих через Рязанскую область, дежурила 21 единица дорожной техники. Трассы обрабатывали противогололедной смесью.

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