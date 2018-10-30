2018-10-30T14:52:09+03:00
Происшествия

На место ДТП в центре Рязани спасатели прибыли через несколько секунд после аварии (видео)

Пожарная машина случайно оказалась рядом
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Днем, 30 октября, в группе Дороги Рязани ВКонтакте появилась видеозапись аварии, случившейся в центре города – на перекрестке около площади Ленина.

Автомобиль «Жигули» двигался со стороны памятника вождю и должен был остановиться перед перекрестком с улицей Сенной на красный сигнал светофора. Однако не сделал этого, и в итоге в него врезалась иномарка, выезжавшая на площадь с Сенной на свой законный зеленый сигнал.

Удар пришелся в заднюю часть отечественного авто, которое в результате отлетело вперед по ходу движения, в пути развернувшись почти на 270 градусов. По имеющейся на этот час информации, в аварии никто не пострадал.

Тем не менее, спасатели прибыли на место ДТП спустя считанные секунды после столкновения – около входа в Академию ФСИН стояла пожарная машина, экипаж которой находился рядом, на тротуаре.

В итоге водитель пострадавшей иномарки еще не успел придти в себя, а его машину уже окружили четверо бравых пожарных в касках, осматривающих авто и предлагающих помощь.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Рязанской области, работе спасателей происшествие не помешало – пожарная машина находилась в центре города по служенной надобности, но на пожар не летела.

ДТП Рязань площадь Ленина спасатели..

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